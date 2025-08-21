Rubio ve Anand Washington'da Görüştü: Haiti, Gazze, Rusya-Ukrayna ve Çin

ABD ve Kanada dışişleri bakanları başkentte bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, başkent Washington'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Bakan Rubio ve Kanadalı mevkidaşı Anand görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre görüşmede Haiti'nin güvenliğini destekleme ve "Hamas'ın Gazze'de barışı engellemeye yönelik çabaları" ele alındı.

İki bakan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için devam eden barış müzakereleri ile Çin'in baskıcı faaliyetlerine karşı batı yarım küresinin tepkisini güçlendirme mekanizmalarını da görüştü.