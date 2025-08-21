DOLAR
Rubio ve Anand Washington'da Görüştü: Haiti, Gazze, Rusya-Ukrayna ve Çin

Rubio, Washington'da Anita Anand ile görüştü; Haiti güvenliği, "Hamas'ın Gazze'de barışı engellemeye yönelik çabaları", Rusya-Ukrayna ve Çin gündemi konuşuldu.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 22:52
Rubio ve Anand Washington'da Görüştü: Haiti, Gazze, Rusya-Ukrayna ve Çin

Rubio ve Anand Washington'da Görüştü: Haiti, Gazze, Rusya-Ukrayna ve Çin

ABD ve Kanada dışişleri bakanları başkentte bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, başkent Washington'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Bakan Rubio ve Kanadalı mevkidaşı Anand görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre görüşmede Haiti'nin güvenliğini destekleme ve "Hamas'ın Gazze'de barışı engellemeye yönelik çabaları" ele alındı.

İki bakan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için devam eden barış müzakereleri ile Çin'in baskıcı faaliyetlerine karşı batı yarım küresinin tepkisini güçlendirme mekanizmalarını da görüştü.

