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Rubio ve Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife İlişkileri Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife ile ikili ilişkileri ve bölgesel güvenliği ele aldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:10
Rubio ve Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife İlişkileri Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Bahreyn ile İkili İlişkileri Değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin detaylarını ele aldı.

Görüşmeden sonra yapılan açıklamada, Rubio ile Al Halife arasındaki görüşmenin içeriği hakkında bilgiler paylaşıldı. İkili, ekonomik ve güvenlik ilişkilerini derinleştirme yollarını tartışırken, ABD ile Bahreyn arasındaki stratejik ortaklığı geliştirme çabalarını değerlendirdi.

Ayrıca, ikili, Orta Doğu'daki kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik tarihi fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bölgesel güvenlik konusundaki desteklerini de karşılıklı olarak dile getirdiler.

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