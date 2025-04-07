Rubio ve Dar Telefondan Çeşitli Konuları Görüştü

Telefonda İkili ve Bölgesel Konular Masaya Yatırıldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular üzerinde durdu. İki bakan aralarında gümrük tarifeleri konusunda yapılabilecek düzenlemeleri de ele almayı ihmal etmedi.

Terörle Mücadele ve Güvenlik İşbirliği

Görüşme sırasında, terörle mücadele ve bölgesel güvenlik konuları ön plana çıktı. Rubio, DEAŞ mensubu Muhammed Şerifullah'ın tutuklanması ve ABD'ye nakledilmesi dolayısıyla Pakistan'a teşekkürlerini iletti.

Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Üzerine Değerlendirmeler

İki bakan, ABD'nin Pakistan'a uyguladığı gümrük vergileri hakkında detayları tartıştılar. Bakan Rubio, kritik mineraller konusunda işbirliği beklentilerini şu şekilde dile getirdi: "ABD şirketleri için ticari fırsatların genişletilmesine yönelik çeşitli adımlar atılabilir".