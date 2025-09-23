Rubio ve Jaishankar New York'ta Görüştü: Quad ve Hint-Pasifik İşbirliği

Görüşme ve Vurgulanan Konular

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Birleşmiş Milletler BM 80. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, görüşmede Hindistan ile ABD'nin kritik öneme sahip bir ilişkiye sahip olduğunu vurguladı ve bu ilişkiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıda, ticaret, savunma, enerji, ilaç, kritik mineraller ve ikili ilişkilerle ilgili diğer konular ele alındı. Rubio’nun bu alanlardaki işbirliğini önemsediği kaydedildi.

Rubio ve Jaishankar ayrıca Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) çerçevesinde, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini teşvik etmek için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldılar.