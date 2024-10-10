Ruh Sağlığı: Bireysel Değil, Toplumsal ve Politik Bir Meselesidir

Ruh Sağlığı: Bireysel ve Toplumsal Bir Yaklaşım

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin Samsun İl Başkanı Doç. Dr. Meryem Vural Batık, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü vesilesiyle önemli açıklamalarda bulundu.

Toplumsal Olayların Ruh Sağlığına Etkisi

Batık, toplumsal huzursuzlukların ruh sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Toplumda yaşanan olayların ruh sağlığımıza etkisi büyük. Özellikle son dönemde artan şiddet olayları ve toplumsal huzursuzluklar, ruh sağlığı çalışlarının önemini ortaya koyuyor." şeklinde ifade etti.

Eğitimde Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Önemi

Özellikle eğitimde sunulan psikolojik danışmanlık hizmetlerinin ruh sağlığının korunmasında kritik rol oynadığını belirten Doç. Dr. Batık, "Okullarda psikolojik danışmanlara erişim ve öğrencilere yönelik rehberlik hizmetleri, sorunların erken teşhis edilmesi açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Psikolojik Danışman Sayısının Artırılması Gerekiyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yeterli sayıda psikolojik danışman bulunmasının öğrencilere sunulan destek açısından elzem olduğunu vurgulayan Batık, "Toplumsal şiddetin önlenmesi ve ruh sağlığının korunmasında, eğitim ortamlarında sunulan önleyici ve iyileştirici psikolojik hizmetlerin büyük rolü var. Psikolojik danışman norm kadro düzenlemelerinin yapılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." diye konuştu.

Bir Bütünlük İçinde Sağlık Yaklaşımı

Doç. Dr. Batık, bedensel ve ruhsal sağlığın bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun İl Başkanı Doç. Dr. Meryem Vural Batık, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, eğitimde psikolojik danışmanlık hizmetlerinin önemine dikkati çekti.