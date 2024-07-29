Rukiye Toy'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Sert Tepki

Rukiye Toy'dan Sert Çıkış

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Suçluluk Psikolojisi

Toy, "Masum kanı bulaşmış elleriyle yazdıkları bu ifadeler, bir suçluluk psikolojisinin tezahürü, hesap verecekleri güne duydukları korkunun yansımasıdır," diyerek Katz'ın sözlerinin arka planına vurgu yaptı.

Tarihsel Arka Plan

İçinde bulunduğumuz durumda, Toy, Osmanlı İmparatorluğu'nun Filistin topraklarından çekilmek zorunda kaldığı 1918 tarihini hatırlatarak, o dönemden bu yana süregelen siyonist çeteler ve teröristlerin gerçekleştirdiği katliamlara dikkat çekti.

Soykırım İddiaları

Toy, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 40 bini geçtiğini belirtti. Ağır eleştirilerde bulunan Toy, "Bu barbarlar, adeta eğlenerek bir parça yardıma ulaşmak için toplanmış insanları öldürüyorlar" dedi.

Batı'nın Çift Standardı

Batı ülkelerinin bu korkunç tabloya karşı duyarsız kaldığını ifade eden Toy, "Kendi halkının soykırım protestolarına karşı duyarsız kalan bu ülkeler, insanlık adına hiçbir inandırıcılığa sahip değildir," şeklinde konuştu.

Netanyahu'ya Tarihsel Hesap

Son olarak Toy, "Eninde sonunda katil Netanyahu ve onu alkışlayanlar, Gazze'de işledikleri suçların hesabını tarih önünde vereceklerdir" ifadelerini kullanarak sert bir uyarıda bulundu.