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Rukiye Toy'dan Türkiye'nin İnsani Yardım Politikalarına Vurgu

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Türkiye'nin insani yardım performansını uluslararası düzeyde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:01
Rukiye Toy'dan Türkiye'nin İnsani Yardım Politikalarına Vurgu

Rukiye Toy, Türkiye'nin İnsani Yardım Stratejisini Değerlendirdi

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin insani yardım konusundaki performansını ele aldı. Toy, uluslararası kuruluşların raporlarının Türkiye'nin insani yardım politikasını inkar edilemez bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'nin Uluslararası Dayanışma Rolü

Toy, Türkiye'nin son 13 yıl içerisinde milyonlarca Suriyeliyi misafir etmesinin uluslararası düzeyde insani dayanışmanın en gerçek örneği olduğunu ifade etti. Türkiye'nin 2021 yılında gayri safi milli hasılaya oranla insani yardımda Birleşmiş Milletler hedefi olan binde 7'yi aşarak binde 96 ile dünya genelinde ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Yardım Miktarına Dikkat Çekti

2022 yılında ise ABD'nin miktar bazında birinci sırada yer aldığını, ancak Türkiye'nin 5 milyar 587 milyon dolar yardım yaparak gayri safi milli hasılasına oranla dünya genelinde en çok yardım sağlayan ülkeler arasında ilk sırada bulunduğunu vurguladı. Toy, 20 Aralık'ın Uluslararası İnsani Dayanışma Günü olarak belirlenmiş olmasına dikkat çekerek, "Ama görünen o ki bugünün anlamı, birçok ülke için dilek ve temenniden öteye gidememiştir" dedi.

İnsani Yardım İhtiyaçlarının Azalmasına Dair Temenni

Sözlerini sürdüren Toy, insani yardımlara ihtiyaç duyulmayan bir dünya temennisinde bulundu. Rukiye Toy'un açıklamaları, Türkiye'nin insani yardım politikasını gözler önüne sererek, uluslararası topluma bu konuda sorumluluklarını hatırlatıyor.

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