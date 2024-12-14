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Rukiye Toy, Kadın İstihdam Hedeflerini Açıkladı

AK Parti Milletvekili Rukiye Toy, kadınların iş gücüne katılım oranını 2028'e kadar yüzde 40'a çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:57
Rukiye Toy, Kadın İstihdam Hedeflerini Açıkladı

Kadın İstihdamı İçin Hedefler Belirlendi

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadınların iş gücüne katılım oranını artırmak amacıyla belirledikleri hedefleri paylaştı. Toy, "Amacımız 2028 yılı sonuna kadar kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 40, istihdamı da yüzde 36 üstüne çıkarmaktır," dedi.

Kadınların Ekonomik Rolleri

Toplantıda, aktif olarak çalışma hayatında yer alan kadınların Türkiye'nin kalkınmasına ve büyümesine sağladığı katkılara değinen Toy, "Kadının Güçlenmesi Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı" ile kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Hedeflere Ulaşmak İçin Yapılanlar

Rukiye Toy, uygulanan politika ve eylem planlarıyla kadınların iş gücüne katılım oranında önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı. Ağustos 2024 itibarıyla kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 37,3, kadın istihdam oranının ise yüzde 33 düzeyine çıktığını belirtti.

Bütçede Kadın Güçlenmesine Önem Veriliyor

Toy, 2025 yılı bütçesinde kadınların güçlenmesi için ayrılan bütçenin 6 milyar TL olduğunu açıkladı. Bu kaynakların, kadınların ekonomik alanda daha fazla yer almasına katkı sağlaması hedefleniyor.

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