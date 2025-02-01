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Rumen Paralılı Askerler Kongo'da M23 Isyanına Teslim Oldu, Ülkelerine Döndü

288 Rumen paralı asker, Kongo'daki M23 isyancılarına teslim olduktan sonra Romanya'ya geri gönderildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:28
Rumen Paralılı Askerler Kongo'da M23 Isyanına Teslim Oldu, Ülkelerine Döndü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Rumen Askerlerin Teslimiyeti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun üyelerine teslim olan 288 Rumen paralı asker, Romanya'ya geri gönderildi. Ulusal basındaki haberlere göre, bu askerler, KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ile birlikte savaşırken M23 üyelerine teslim olduktan sonra Kigali Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılarak Romanya'ya döndüler.

Serbest Geçiş ve Asker Sayısı

Askerlerin ülkelerine uçmaları için Ruanda üzerinden serbest geçiş hakkı verildi. Bölgedeki KDC hükümetine çalışan yaklaşık 900 paralı asker olduğu tahmin ediliyor. Rumen paraşütçüler, 29 Ocak tarihinde M23 üyelerine teslim olduktan sonra Ruanda'nın başkenti Kigali'ye getirilmişti.

Bölgedeki Çatışmaların Artışı

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu. M23, birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirmenin yanı sıra Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı; bu durum şehirdeki elektrik ve su sistemlerini işlevsiz hale getirdi. Ayrıca Goma Havalimanı'nın kontrolünü de ele geçirmiş durumda.

Uluslararası Suçlamalar

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları reddediyor. KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart Hareketi olarak bilinen grup, 2009 yılında oluşmuş ve daha sonra M23 adıyla anılmaya başlanmıştır. M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.

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