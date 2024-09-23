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Rus Askeri Uçağının Japonya Hava Sahası İhlali

Japonya, Rus askeri uçağının hava sahasını ihlal etmesi üzerine sert bir protesto notası gönderdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 14:32
Rus Askeri Uçağının Japonya Hava Sahası İhlali

Rus Uçağı Hava Sahasını İhlal Etti

Japonya hükümeti, bir Rus askeri devriye uçağının hava sahasını ihlal etmesi üzerine Moskova yönetimine resmi bir protesto notası gönderdi.

Protesto Notası ve İhlal Detayları

Kyodo haber ajansının resmi kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, IL-38 tipi Rus devriye uçağı, Japonya hava sahasını 3 kez ihlal etti. İhlallerin Hokkaido bölgesindeki Rebun Adaları civarında gerçekleştiği bildirildi.

Japonya'nın Tepkisi

Japonya Savunma Bakanlığı, ihlallerin hemen ardından havalanan Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) uçağının uyarı işaret fişeği kullandığını açıkladı. Japonya Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, Moskova'ya bu ihlalin kabul edilemez olduğunu belirten sert bir nota gönderdiklerini duyurdu.

Kararlı Bir Durum

Hayaşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Kişida Fumio'ya gerekli raporların sunulacağını belirterek, "Sakin ve kararlı bir şekilde kara sularımızı ve hava sahamızı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Askeri Tatbikatın Ardından Gelen İhlal

Hava sahası ihlalinin, Rusya ve Çin'in Japon Denizi’nde gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikattan sonra gerçekleşmiş olması dikkat çekti. Beibu/Interaction 2024 isimli tatbikatın bir hafta sürmesi ve çeşitli alanda saldırıların püskürtülmesi testlerinin yapılması planlanıyor.

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