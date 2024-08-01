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Rus Donanması Tatbikatı Tamamlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donanmanın tatbikatını tamamladığını açıkladı. 300'den fazla gemi ve 20 bin personel katıldı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:53
Rus Donanması Tatbikatı Tamamlandı

Rus Donanması Tatbikatını Tamamladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey, Pasifik, Baltık ve Hazar Filolarının gerçekleştirdiği tatbikatın sona erdiğini duyurdu. Bakanlık, tatbikata katılan Donanma birimlerinin geri çekilme sürecine geçtiğini belirtti.

Tatbikatın Detayları

Yapılan açıklamaya göre, tatbikat sırasında Kuzey, Pasifik ve Baltık Filoları operasyonel bölgelerinde, Hazar Filosunun da sorumluluğu altındaki alanlarda planlanan faaliyetlere katıldı. Eğitim görevlerini başarıyla tamamlayan mürettebat, kalıcı üslerine dönüş yapacak.

Komutan ve Katılımcılar

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev liderliğinde gerçekleşen tatbikatta, deniz kuvvetlerinin komutaları ve mürettebatın hazırlık seviyeleri test edildi. Tatbikata katılan yaklaşık 300 gemi ve tekne, 50 civarında uçak ve 200'den fazla askeri teçhizat ile 20 binden fazla askeri ve sivil personel görev aldı.

Tatbikatın Başlangıcı

Tatbikat, 30 Temmuz tarihinde başlamış olup, çeşitli senaryolarla deniz güçlerinin işleyişinin ve hazırlık kapasitesinin kontrolünü amaçlamıştır.

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