Rus Heyeti, ABD ile İkili Görüşmelere Riyad'da Başladı

Rus heyeti, Dışişleri Bakanı Lavrov önderliğinde ABD heyetiyle Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde görüşmelere başladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 00:05
Rus Heyeti, ABD ile İkili Görüşmelere Riyad'da Başladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov başkanlığındaki Rus heyeti, ABD heyetiyle ikili görüşmelere başlamak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

Rusya'nın resmi kanalı Russia Today haberinde, "Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov liderliğindeki Rus heyeti, ABD heyetiyle ikili görüşmelere başlamak üzere Riyad'a ulaştı." ifadesine yer verildi.

Haberde, Uşakov'un konuya ilişkin olarak, "En önemli konu, Washington ile aramızdaki ilişkilerin gerçek anlamda normalleşmesini sağlamaktır. Orada ciddi kişiler var ve biz de ciddi bir yaklaşımla geldik." şeklindeki açıklamalarına da vurgu yapıldı.

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