Rus İstihbaratı FSB’den Mahkum Takası Açıklaması

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ankara’da gerçekleşen mahkum değişiminin, Rus devlet kurumları ile uluslararası iş birliklerinin sonuçlandığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başarıyla Gerçekleşen Takas

FSB, Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleşen mahkum takasının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) liderliğinde düzenlendiğini belirtti. Yapılan açıklamada, bugün Ankara’daki havaalanında gerçekleştirilen takas ile birlikte birçok NATO üyesi ülkede tutuklu bulunan 8 Rus vatandaşının yanı sıra, bunların reşit olmayan çocuklarının da anavatanlarına döndüğü ifade edildi.

Yabancı Ortakların Önemi

Açıklamada, bu takasın gerçekleşmesinde Rus yetkili otoritelerin ve yabancı partnerlerin [1] sistematik çalışmalarının etkili olduğu vurgulandı. Yetkililer, Rus vatandaşlarının, Rusya'nın güvenliğine olumsuz yönde etki edecek faaliyetlerde bulunan bir grup kişiyle takas edildiğini kaydetti.

Rusya'nın güvenlik kurumları, bu tür uluslararası iş birliklerinin, gelecekte benzer operasyonlarda da devam edeceği sinyallerini veriyor.