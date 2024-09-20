Rus İstihbaratının Lübnan'daki Olaylarla İlgisi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lübnan'da yaşanan çağrı cihazları ve telsizlerin patlamasıyla ilgili Rus istihbaratının bu konuya ilgi gösterdiğini ifade etti. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu konuda görevimizi yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

Patlama Olayları ve Sonuçları

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında gerçekleşen eş zamanlı patlamalarda, ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 323 kişi yaralandı. 18 Eylül'de ise çok sayıda telsizin patlaması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 608'den fazla kişi yaralandı.

Olayla ilgili olarak Lübnanlı yetkililer, İsrail'i suçlarken, İsrail'in konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı bildirildi. Ayrıca, İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023 tarihinden beri yaşanan çatışmaların zaman zaman şiddetlendiği ifade ediliyor.

Ukrayna Emri ve Askeri Durumlar

Peskov, Ukrayna'daki askeri süreçlerle ilgili de, "Askerlerimiz kendi görevlerini yerine getiriyor. Ordu bölgeyi yeniden kontrol altına alacak" dedi. Ukrayna kontrolünde olan alanlarda ise endişenin hakim olduğunu belirtti.