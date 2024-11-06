Rus Kruvaziyerleri Amasra ve Safranbolu'yu Ziyaret Ediyor

Rus Kruvaziyerinin Amasra Ziyareti

Rusya’nın Soçi şehrinden yola çıkan "Astoria Grande" isimli kruvaziyer gemisi, Amasra Limanı’na demir attı. Bartın’ın doğal güzellikleri ve plajlarıyla tanınan Amasra ilçesine gelen bu 11 katlı gemi, 1053 yolcu ve 420 kişilik mürettebatıyla önemli bir ziyarete imza attı.

Karşılama ve İlk Aktiviteler

Geminin limana yaklaşmasıyla birlikte, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Belediye Başkanı Recai Çakır gibi yetkililer, turistleri karşıladı. Yolculara, liman çıkışında Rusça broşürler dağıtıldı.

Tarihi ve Turistik Yerler

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi önemli tarihi yerleri gezmek için limandan ayrıldılar. Bazı yolcular ise, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine tur otobüsleriyle seyahat ettiler.

Amasra’nın Ekonomik Katkısı