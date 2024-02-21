Rus muhalif Navalnıy'ın öldüğü cezaevi yöneticilerine İngiltere'den yaptırım kararı

Rus muhalifin ölümünden sorumlu tutulan 6 cezaevi yöneticisine İngiltere tarafından yaptırım kararı alındı. Bu kişilerin İngiltere’ye girmeleri yasaklanacak ve mal varlıkları dondurulacak.

İngiltere, Navalnıy’ın hayatını kaybettiği cezaevinin yöneticilerine yaptırım uygulayan ilk ülke oldu. Yaptırım kararının duyurulduğu açıklamada, bu kişilerin isimleri de açıklandı.

Yaptırım kararına konu olan 6 cezaevi yöneticisinin isimleri şöyle: Albay Vadim Konstantinovich Kalinin, Albay Aleksandr Valerievich Obraztsov, Yarbay Sergey Nikolaevich Korzhov, Yarbay Vasily Alexandrovich Vydrin, Yarbay Vladimir Ivanovich Pilipchik ve Yarbay Aleksandr Vladimirovich Golyakov.

Rusya’nın Navalnıy’ın ölümüne sebep olduğunu söyleyen İngiltere, açıklamasında Rus muhalifin naaşının en kısa sürede ailesine verilmesini istedi.

Dışişleri Bakanı David Cameron, "Rusya, Navalnıy'ı açık bir tehdit olarak gördü ve sürekli onu susturmaya çalıştı. 2020'de 'Novichok' ile zehirlemeye çalıştılar, barışçıl siyasi eylemleri nedeniyle hapse attılar ve Kuzey Kutbu'na yolladılar. Kimsenin Rusya'nın baskıcı yapısından şüphesi olmamalı" söyledi. Cameron, "Navalnıy'a yapılan acımasız muamelenin sorumluları hiçbir yanılgıya kapılmamalı, onlardan hesap soracağız" dedi.

NAVALNIY'IN ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI

Muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın cezaevinde öldüğünü ve ölüm sebebinin belirleneceğini 16 Şubat’ta Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin Navalnıy’ın ölümüyle ilgili nedenleri belli kurallara göre incelediğini ve bunun için özel bir emre ihtiyaç duyulmadığını söyleyerek, "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlenme iddiasıyla Berlin’de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de Moskova’ya döndüğünde havaalanında gözaltına alınmıştı. Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri’nin isteği üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesi’nde Navalnıy hakkında görülen dava karara bağlanmış; Navalnıy’ın daha önce yolsuzluk suçundan aldığı 3,5 yıl erteli hapis cezası, adli kontrol koşullarını ihlal ettiği için normal hapis cezasına dönüştürülmüştü.

Ağustos 2023’te cezaevindeyken Navalnıy’a Rus mahkemesi tarafından aşırılık yanlısı grup kurduğu gerekçesiyle 19 yıl hapis cezası verilmişti. Aleksey Navalnıy, bir yıl önce ocak ayında Rusya’da terör ve aşırıcılık bağlantılı kişilerin yer aldığı listeye eklenmişti.