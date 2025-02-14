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Rus Ordusu, Çernobil Nükleer Santrali'ne Saldırdı

Ukrayna Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Çernobil'deki sığınağa İHA ile saldırdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:06
Rus Ordusu, Çernobil Nükleer Santrali'ne Saldırdı

Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali'ne Saldırı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Çernobil Nükleer Santrali'nde yıkılan 4'üncü reaktöründen yayılan radyasyondan "dünyayı koruyan sığınağa" insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı duyuruda, "Güçlü patlayıcı başlıklı bir Rus saldırı İHA'sı, bu gece Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4. güç ünitesinden gelen radyasyondan dünyayı koruyan sığınağı vurdu." dedi.

Bu sığınak, Amerikalı, Avrupalı ve diğer ülkelerle birlikte inşa edildi. Zelenskiy, "Dünyada bu tür tesislere saldırabilen ve nükleer santrallerin bulunduğu toprakları işgal eden tek devlet bugün Rusya'dır. Bu, tüm dünyaya yönelik bir terör tehdididir." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Zelenskiy, saldırının ardından alanda yangın çıktığını ancak şu anda bölgede radyasyon seviyesinin yükselmediğini belirtti. Ayrıca, "İlk tahminlere göre sığınakta büyük hasar meydana geldi." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik her gece benzer saldırılar düzenlemeye devam ettiğini ifade eden Zelenskiy, bu durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kesinlikle müzakerelere hazırlanmadığını gösterdiğini söyledi.

26 Nisan 1986'da Çernobil Nükleer Santrali'nde 4. reaktörde meydana gelen patlama, tarihe geçen bir nükleer felaketin başlangıcını oluşturmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4'üncü reaktöründen çıkan radyasyondan "dünyayı koruyan sığınağa" insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4'üncü reaktöründen çıkan radyasyondan "dünyayı koruyan sığınağa" insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

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