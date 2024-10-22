Rus Ordusu Yeni Bir Başarı Elde Etti

Rusya Savunma Bakanlığı, ülke ordusunun Donetsk bölgesinde bulunan Novosadovoye yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki eylemlerine dair önemli bilgiler paylaşıldığı belirtildi.

Ukrayna’daki Askeri Faaliyetler

Bakanlık, açıklamasında, Batı Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Novosadovoye yerleşim birimini özgürleştirdiğini ifade etti.

Son 24 Saatteki Gelişmeler

Ayrıca, son 24 saat içerisinde 142 farklı bölgede Ukraynalı askerler ve askeri teçhizatın konuşlandığı noktalara yönelik hava saldırıları, insansız hava araçları (İHA), topçu ve füze birlikleriyle müdahale edildiği bildirildi. Rusya’nın hava savunma sistemleri, Ukrayna’ya ait 77 İHA'yı düşürdüğünü aktardı.

Toplam Hasar Raporu

Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait 646 uçak, 283 helikopter, 34 bin 95 İHA, 583 hava savunma füze sistemi, 18 bin 753 tank ve zırhlı araç, 1478 çok namlulu roketatar, 16 bin 530 obüs ve havan topu ile 27 bin 468 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.