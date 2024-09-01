Rusya'nın Donetsk'teki Askeri Gelişmeleri

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bulunan Vıyemka ve Ptiçye yerleşim birimlerinin, Rus ordusunun denetimine geçtiğini açıkladı. Bu bilgiyi içeren açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki operasyonları hakkında ayrıntılı verilere de yer verildi.

Aktif Askeri Harekatlar

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda, Rus ordusunun ilerleyişini sürdürdüğü vurgulandı. "Güney ve Merkez Askeri Gruplarına bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Vıyemka ve Ptiçye yerleşim birimlerini kurtardı," denildi.

İHA'lar ve Hava Gözetleme Radarları Hedef Alındı

Son 24 saat içerisinde, İsrail yapımı RPS-42 gibi çeşitli hava gözetleme radarlarına, Harkiv bölgesindeki insansız hava araçları (İHA) üretim merkezlerinin yanı sıra Ukraynalı askerler ve askeri teçhizatın bulunduğu bölgeler de hava saldırılarıyla bombalandı. Ayrıca, 171 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

Askeri Kayiplar ve Hasar Tespitleri

Açıklamada, askeri operasyonun başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusunun kayıpları şu şekilde belirtilmiştir: 641 uçak, 283 helikopter, 30 bin 920 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 801 tank ve zırhlı araç, 1434 çok namlulu roketatar, 13 bin 898 obüs ve havan topu ile 25 bin 501 özel askeri araç imha edilmiştir.

Ukrayna Askeri Kayıpları

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos’tan bu yana Kursk yönünde kaybettiği askeri gücün detayları ise şu şekildedir: 8 bin 500 asker, 80 tank, 37 piyade savaş aracı, 69 zırhlı personel taşıyıcı ve 537 zırhlı araç.