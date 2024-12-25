Rus Ordusu, Ukrayna'nın Enerji Altyapısına Saldırdı

Rus Ordusu, Ukrayna'nın Enerji Altyapısına Yoğun Saldırı Başlattı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar düzenlediği bildirildi. Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin enerji sektörünü hedef alan bu saldırıların ciddiyetini vurguladı.

Galuşçenko, "Düşman, tekrar enerji sektörüne yoğun saldırı düzenledi." diyerek durumu eleştirdi. Bakan, enerji sisteminde daha büyük hasar oluşmaması için Ukrayna elektrik iletim sistem operatörünün acil elektrik kesintisi uygulanmasına karar verdiğini açıkladı.

Harkiv'de Hava Saldırısı: 6 Yaralı

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, Rus ordusunun Harkiv kentine düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığını duyurdu. Bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini artırmakta.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri de, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerine yönelik Rus füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı tehlikesinin devam ettiğini bildirdi. Bu saldırılar, Ukrayna'nın enerji altyapısını daha da zor duruma sokuyor.