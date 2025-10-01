Rus ordusuna zorlanan Kenyalı Kevin Kariuki Nduma kurtarıldı

Rus ordusuna zorlanan Kenyalı Kevin Kariuki Nduma kurtarılarak ülkesine döndü

Kenya makamları Moskova misyonunu tebrik etti, uyarılar yinelendi

Kenya hükümeti, Rus ordusuna yasa dışı şekilde katılmaya zorlanan bir Kenyalının daha kurtarılarak ülkeye getirildiğini duyurdu. Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, kurtarılan kişi Kevin Kariuki Nduma oldu.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Korir Sing’Oei, yaptığı açıklamada Nduma'nın evine getirildiğini bildirdi. Sing’Oei, açıklamasında şunları söyledi: Yasa dışı şekilde Rus ordusuna katılmaya zorlanan üçüncü kişi Nduma isimli bir vatandaşımız. Moskova’daki misyonumuzu, bu talihsiz ve tehlikeli durumdan Kenyalıları kurtarma çabalarından dolayı tebrik ediyorum.

Sing’Oei, Kenya yönetiminin cazip iş vaadiyle yurt dışına çağrılan ancak askeri göreve zorlanan vakalarla aktif şekilde mücadele ettiğini belirterek, Kenyalıları yurt dışındaki işe alımlarda dikkatli olmaya çağırdı.

Nduma’nın geri dönüşü, Kenya makamlarının ilgilendiği üçüncü vaka olarak kayıtlara geçti. 27 Eylül tarihinde Sing’Oei, Moskova’daki misyonun üç Kenyalıyı kurtarıp ülkeye geri getirdiğini açıklamıştı.

Önceki günlerde benzer bir olayın hedefi olduğunu belirten sporcu Evans Kibet de Rusya’da kandırılarak askeri göreve gönderildiğini anlatmıştı. Kibet, vize desteği vaadiyle Rusça yazılmış belgeler imzalattırıldığını, bir askeri kampa götürülüp bir hafta eğitim aldıktan sonra cepheye gönderildiğini ifade etmişti.

Yetkililer, bu tür tuzaklara karşı kamuoyunu uyarmaya devam ederken, yurtdışında iş arayan vatandaşlara resmi kanallar ve güvenilir kaynaklar aracılığıyla hareket etme çağrısı yapıyor.