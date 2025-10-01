Rus ordusuna zorlanan Kenyalı Kevin Kariuki Nduma kurtarıldı

Kenya, Rus ordusuna yasa dışı şekilde katılmaya zorlanan Kevin Kariuki Nduma'nın kurtarılarak ülkesine döndüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 18:52
Rus ordusuna zorlanan Kenyalı Kevin Kariuki Nduma kurtarıldı

Rus ordusuna zorlanan Kenyalı Kevin Kariuki Nduma kurtarılarak ülkesine döndü

Kenya makamları Moskova misyonunu tebrik etti, uyarılar yinelendi

Kenya hükümeti, Rus ordusuna yasa dışı şekilde katılmaya zorlanan bir Kenyalının daha kurtarılarak ülkeye getirildiğini duyurdu. Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, kurtarılan kişi Kevin Kariuki Nduma oldu.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Korir Sing’Oei, yaptığı açıklamada Nduma'nın evine getirildiğini bildirdi. Sing’Oei, açıklamasında şunları söyledi: Yasa dışı şekilde Rus ordusuna katılmaya zorlanan üçüncü kişi Nduma isimli bir vatandaşımız. Moskova’daki misyonumuzu, bu talihsiz ve tehlikeli durumdan Kenyalıları kurtarma çabalarından dolayı tebrik ediyorum.

Sing’Oei, Kenya yönetiminin cazip iş vaadiyle yurt dışına çağrılan ancak askeri göreve zorlanan vakalarla aktif şekilde mücadele ettiğini belirterek, Kenyalıları yurt dışındaki işe alımlarda dikkatli olmaya çağırdı.

Nduma’nın geri dönüşü, Kenya makamlarının ilgilendiği üçüncü vaka olarak kayıtlara geçti. 27 Eylül tarihinde Sing’Oei, Moskova’daki misyonun üç Kenyalıyı kurtarıp ülkeye geri getirdiğini açıklamıştı.

Önceki günlerde benzer bir olayın hedefi olduğunu belirten sporcu Evans Kibet de Rusya’da kandırılarak askeri göreve gönderildiğini anlatmıştı. Kibet, vize desteği vaadiyle Rusça yazılmış belgeler imzalattırıldığını, bir askeri kampa götürülüp bir hafta eğitim aldıktan sonra cepheye gönderildiğini ifade etmişti.

Yetkililer, bu tür tuzaklara karşı kamuoyunu uyarmaya devam ederken, yurtdışında iş arayan vatandaşlara resmi kanallar ve güvenilir kaynaklar aracılığıyla hareket etme çağrısı yapıyor.

İLGİLİ HABERLER

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Düzce Valisi Aslan, 5. Sınıf Başkanı Alper Cinel'in Sözünü Yerine Getirdi
4
İstanbul'da Kuyu-4: Uluslararası Uyuşturucu İddiasıyla 42 Sanık Yargılanıyor
5
Muş Valiliği'nden İŞKUR ile 500 Kişilik TYP Alımı Başlıyor
6
İstanbul'da 1. Dünya Girişimsel Nöroloji ve Nöroşirürji Kongresi Başladı
7
Balıkesir'de Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin