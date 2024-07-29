Rus Ortodoks Kilisesi, Paris Olimpiyatları Açılış Törenine Tepki Gösterdi

Paris Olimpiyatları'nın Açılışı Tartışmalara Neden Oldu

Rus Ortodoks Kilisesi, Fransa'nın Paris şehrinde gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunlarının açılış tamamlayıcısı sırasında Hristiyanların aşağılandığını ifade etti. Kilise, Avrupa'da "tanrısızlığa dayanan bir kültürün" yükselişine dikkat çekti.

Vahtang Kipşidze'nin Açıklamaları

Rus Ortodoks Kilisesi'nin Toplum ve Medya İlişkileri Departmanı Başkan Yardımcısı olan Vahtang Kipşidze, Paris'teki açılışta yaşanan sorunlara dair eleştirilerini dile getirdi. Kipşidze, açılış programında yer alan "drag queen" performansı ile Hz. İsa'nın Son Akşam Yemeği tasvirinin sunulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kipşidze, bu olayların, hem Olimpiyatlar öncesi hem de sonrasında artarak devam eden bir kültürel değişimin yansıması olduğunu vurguladı. Müzik ve havai fişeklerle hazırlanan gösterimin, acısız bir ölüm kültünü yücelttiğini öne sürdü.

Olimpiyatlardaki Sembolik Yasaklar

Ayrıca, Kipşidze, Olimpiyatlarda Rus bayrağının taşınmasına getirilen yasağı hatırlatarak, "Eğer bu şeytani gösteri, bayrağımızın gölgesinde gerçekleştirilebilseydi, olayın sevincini yaşamak da mümkün olmazdı," dedi.

Hristiyanlarla Dayanışma Vurgusu

Kipşidze, açılış töreninde sahnede aşağılanan Hristiyanların sayısını hatırlatarak, bu duruma tepki gösteren milyonlarca Hristiyanla dayanışma içinde olduklarını belirtti. Yönetenlerin, Avrupa medeniyetini ve Hristiyanlığı küçümseyen tavırlarını gözler önüne serdiğini ifade etti ve "Avrupa'nın kalbinde, bir maymunun bir insanı taklit etmesi gibi, Hristiyanlığın parodisi yapıldığına tanık olmak üzücü," şeklinde konuştu.