Rus Savaş Uçakları Karadeniz'de Tatbikat Gerçekleştirdi

Rusya Karadeniz'de Savaş Uçaklarıyla Tatbikat Yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu'na ait Su-30SM savaş uçaklarının, Karadeniz üzerindeki tatbikatlarda düşman unsurlarına yönelik önemli bir görev gerçekleştirdiğini açıkladı.

Tatbikatın Detayları

Açıklamaya göre, tatbikatta düşman güçlere ait insansız hava araçları (İHA), insansız hücumbotlar ve deniz çıkartma unsurlarının tespiti ve imhası için uçaklar Karadeniz semalarında görev yaptı. Hem gündüz hem de gece saatlerinde icra edilen tatbikatın tüm görevleri başarıyla tamamlandığı belirtiliyor.

Yüksek İrtifada Uçuşlar

Tatbikatta yer alan uçakların, 13 bin metreden fazla yükseklikte uçuş yaptığı bildirildi. Bu tür tatbikatların, bölgedeki askeri hazırlık ve stratejik kabiliyetleri artırma amacı taşıdığı vurgulandı.