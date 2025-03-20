Rus uzmanlar, Ukrayna'da barış gücü konuşlandırılması fikrinin, NATO ile doğrudan çatışma ihtimalini artıracağını vurguladı.

Maksim Zinovin'den Değerlendirmeler

Uluslararası Dönüşümlerin Uygulamalı Analizi Merkezinden uzman Maksim Zinovin, Ukrayna'ya barış gücü gönderme girişimlerinin geçersiz olduğunu ve bu durumun tüm taraflarca kabul edilmediği sürece Rusya ile NATO arasında bir çatışma riski oluşturduğunu ifade etti.

NATO'nun Rolü ve Avrupa'nın Yaklaşımı

Ukrayna'ya barış gücü göndermeyi tartışan Avrupa ülkeleri arasında Fransa, İngiltere ve Almanya ön plana çıkıyor. Söz konusu öneriler, Rusya tarafından şiddetle reddedilirken, Rus yetkililer NATO askerlerinin Ukrayna'ya girmesinin onların güvenliği açısından tehdit oluşturacağının altını çiziyor.

Çağdaş Devlet Kalkınma Enstitüsü Müdürü Dmitriy Solonnikov, bu bağlamda Avrupa'nın Rusya'yı stratejik olarak yenilgiye uğratma çabasında olduğunu belirterek, geçici bir ateşkesin sağlanmasının ardından Ukrayna ordusunun yeniden silahlandırılacağını ifade etti.

Fransa'nın Nükleer Güç Planları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'daki güvenlik dinamiklerini değiştirmek amacıyla nükleer kapasitelerini kullanma planlarını değerlendiriyor. Solonnikov, “Macron, gerginliği artırarak hem liberal Avrupa hem de ABD ile pazarlık yaptığını gösteriyor” dedi.

Uzmanlardan Uyarılar

Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesinden Zinovin, Avrupa'nın Ukrayna krizini diplomatik yollarla çözmek yerine çatışmaları sürdürmeyi tercih ettiğini belirtti. Avrupa ülkelerinin askeri destek sağlamaya devam etmesi, barış misyonlarına katılan Rus temsilcilerinin de önemini artırıyor.

Zinovin, “Nükleer silah sahibi ülkelerin, uluslararası anlaşmalara uygun hareket etmeleri gerekiyor” diyerek, Fransa'nın nükleer silah kapasitesinin Rusya ile kıyaslandığında daha düşük olduğunu belirtti.

Uzmanlar, Avrupa'nın askeri sanayi sektörünü güçlendirmek istemesi durumunda bunun stratejik istikrarı tehdit edeceğini vurgulayarak, Rusya'nın da buna karşı önlem alacağını ifade etti.