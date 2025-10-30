Rus Yüzücü Nikolai Svechnikov İçin 500 Bin Lira Ödül

Nikolai Andreevich Svechnikov'un annesi Ogalina Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan oğlunu bulana 500 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

Olay ve arama çalışmaları

Yarış, 24 Ağustos tarihinde 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi. Yarış sırasında karaya çıkamadığı anlaşılan Svechnikov için başlatılan arama çalışmaları bugüne kadar sonuç vermedi.

Ailenin başvuruları

Svechnikov'un annesi Ogalina Svechnikova ile kardeşi Kirill Svechnikov, İstanbul'a gelerek avukatları Alperen Çakmak ile görüştü. Aile, yarışmayı düzenleyen komitenin gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Anne Svechnikova'nın çağrısı

Acılı anne, oğlunun kolundaki dövmelerin yer aldığı fotoğrafı ile kendisine teslim edilen haç kolyesi ve akıllı saati göstererek kayıp ilanı bastırdığını söyledi. "Nikolai'nin bulunmasını talep ediyorum. Umudumuz büyük. Yaşadığına inanıyorum" dedi.

Svechnikova, "Neden bu yarış esnasında kolyesini ve akıllı saatini çıkarttırdılar anlamıyorum. Saati üzerinde olsaydı, şu anda en azından sinyal verebilirdi. Haç kolyeyi de sürekli yanında taşırdı. Nikolai'nin çocuğu Leon Svechnikov çok küçük ve eşi Antonina Svechnikova onsuz çok zor yaşıyor. Nikolai bir baba, bir eş, eve bakabilen ailesine düşkün olan biriydi." ifadelerini kullandı.

Karaya çıkarak kaçtığına dair iddialara ilişkin olarak Svechnikova, "Nikolai öyle biri değil. Askerlikten muafiyetle alakalı bir belgesi var, askerden kaçması mümkün değil. Yurt dışına kaçması da mümkün değil çünkü sürekli ailesinin yanında. Şöyle de bir dedikodu var, ikinci bir ailesi varmış burada. Bu da mümkün değil çünkü İstanbul'a ilk defa geldi" diye konuştu.

Anne, herkese çağrıda bulunarak "Lütfen bu yarışa veya yarıştan sonrasında ait, onun bulunabileceği herhangi bir bilgi, görüntü varsa birisi eğer bir şey biliyorsa bize ulaşsın. Onu bulana 500 bin lira ödül vereceğiz çünkü o bizim oğlumuz, babamız her şeyimiz. Tüm imkanlarımızı toplayarak ödül vermeye hazırız." dedi.

Avukatın değerlendirmesi

Avukat Alperen Çakmak, soruşturmayı yakından takip ettiklerini belirterek, dosyada şu ana dek işe yarar bir bilgi bulunmadığını söyledi. "Bize arama çalışmalarının devam edildiği söyleniyor fakat 2 ay oldu, dosyada ipucu dahi yok" dedi.

Çakmak, bölgedeki kamera kayıtlarının incelendiğini ancak herhangi bir ize rastlanmadığını aktararak, denizde yapılan arama çalışmalarının kritik olduğuna dikkat çekti. "İlk birkaç gün denizde arama yapıldı ama maalesef daha sonrasında bu çalışmalar devam etmedi. Olayın teknik kısmını bilen, aynı zamanda görgü tanığı olan bazı insanlarla haricen yaptığımız görüşmelerde, arama çalışmaları yapılırken sondaj gemilerinin kullanılması gerektiğini öğrendik. Bize söylenildiği kadarıyla arama çalışmalarının ilk 48 saati bu tarz durumlarda çok kritik" ifadelerini kullandı.

Çakmak, Rusya Konsolosluğu'nun da savcılıkla yazışmalar yaparak bilgi talep ettiğini belirterek, "Rusya ve Türkiye'nin birlikte çalışmaları halinde soruşturmanın daha nitelikli devam edeceğini düşünüyoruz" dedi. Aile, organizatörlerin ve yetkililerin arama çalışmalarına daha etkin katılmasını istiyor ve soruşturmanın hızlandırılmasını talep ediyor.

