Rüstem Minnihanov: Eğitimde Değerler Öncelikli — 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi

Kapanış Konuşması

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapanışında gençlere ve eğitime dair önemli mesajlar verdi.

Minnihanov, Rusya ile İslam dünyası ülkeleri arasındaki uluslararası gençlik işbirliğinin gelişmesine özen gösterdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Eğitimde sadece bilgi vermek hakkında değil, sorumlu, vatansever ve ilgili vatandaşlar yetiştirmek için değerler konusunda bir rehber geliştirmek..."

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nin "Küresel Değişim Çağında Eğitim: Değerler ve Kariyer Yolları" başlıklı kapanış oturumuna katıldı.