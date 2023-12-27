Rüşvet operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Borsacı Nihat Özçelik ve çalışanları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma sonucunda gözaltına alındı. Soruşturma, Nihat Özçelik'in rüşvet, şantaj, yargıyı etkileme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, resmî belge sahteciliği, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve görevi kötüye kullanma gibi suçlardan şüphelenilmesi üzerine başlatıldı. Nihat Özçelik'in, borsada manipülasyon yapmak ve rakiplerini sindirmek için adli makamları meşgul ettiği iddia ediliyor. Nihat Özçelik ve 7 çalışanı, savcılık tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Borsada manipülasyon yaptıkları iddia edilen 8 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tüfek, iki adet kurşun geçirmez yelek ve dijital verilere el konuldu. Savcılık, şüpheliler hakkında borsa manipülasyonu ile ilgili bir soruşturma yürütmediğini açıkladı.