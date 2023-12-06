Rüşvet operasyonunda dev vurgun: Türkiye'nin en büyük rüşvet operasyonu ile 274 gözaltı!

Nevşehir'de tarihi bir operasyona imza atıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen operasyonda 274 kişi göz altına alındı. Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan bir noterde aniden artan işlem sayılarından şüphelenen ekipler bir inceleme başlattı.

Gerçekleştirilen operasyonda, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek, Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık ve Haksız Mal Edinme" suçlarına yönelik derinlemesine bir soruşturma yürütüldü.

Avanos Noterliği'nde gerçekleştirilen incelemede, ilk tescilde araç bilgilerinin projesine aykırı şekilde girilmesi (ağırlık, kullanım amacı, vb.),teknik değişikliklerin (yakıt sistemi, vites, vb.), cins değişikliklerin (okul taşıtı, hususi/ticari araç, vb.) ve tadilat işlemlerinin (renk değişikliği, koltuk ekleme, vb.) yapıldığına dair usulsüzlükler tespit edildi.

Aracılara yönelik yapılan 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 15 bin işlemin rüşvet karşılığında usulsüz bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Avanos Noter Vekili İsmail Vural bu usulsüzlük sonucunda 147 milyon TL kamu zararına neden olunduğu, 406 milyon TL haksız çıkar elde edildiği ve 225 milyon TL rüşvet alındığı tespit edildiğini belirtti.





Ekiplerce yürütülen soruşturmanın toplam mali boyutunun 778 milyon TL olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda, 62'si Nevşehir'de olmak üzere 76 ilde toplam 234 şüpheliye eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital ve baskılı materyale de el konuldu.

Avanos Noter Vekili İsmail Vural ve aracılarla ilgili yapılan 2 aylık teknik ve fiziki takip sonuçlarına göre; 15 bin işlemin rüşvet karşılığında usulsüz bir şekilde gerçekleştirildiği belirlendiği ifade edildi. Bu usulsüz işlemler neticesinde 147 milyon TL kamu zararına neden olunmuş, ayrıca 406 milyon TL haksız çıkar elde edilmiş ve 225 milyon TL rüşvet alındığı tespit edildiği öğrenildi. Toplam mali boyutuyla soruşturmanın 778 milyon TL'yi bulduğu ortaya çıktı.

Son 2 yıl içerisinde, İsmail Vural'ın Avanos Noter Başkatibi olarak görev yaptığı süre zarfında gerçekleşen usulsüz işlemler tespit edilmiştir. İsmail Vural'ın Avanos Noter Vekili olarak göreve başladığı Ağustos 2023 tarihinden itibaren usulsüz işlemlerde ciddi bir artış gözlemlenmiştir. Polis ekipleri tarafından yapılan tespitlere göre, Avanos Noterliğinin yevmiye numarası 2021 yılında 8 bin 956, 2022 yılında 11 bin 78 iken, 2023 yılının 11 ayında ise 12 bin 783 olarak belirlenmiştir. Bu yoğunluktaki işlemlerin devam etmesi halinde, 2023 yılı yevmiye sayısının 14 bin civarına ulaşabileceği belirtiliyor.



Mal Varlıkların El Konuldu

Polis ekipleri, Noterler Birliği'nden alınan işlem kayıtlarından elde ettikleri bilgilere göre, Avanos Noterliği'nde mesai haricinde gerçekleşen işlemlerin sayısının 15 bini aştığını tespit etmiştir. Bu durum, İsmail Vural ve rüşvete aracılık yaptığı belirlenen 8 şüphelinin yanı sıra, Avanos Noterliği çalışanlarının usulsüz işlemlere karıştığını göstermektedir.

Avanos Noter Vekili İsmail Vural ve rüşvete aracılık yaptığı belirlenen 8 şüphelinin banka hesaplarına ek olarak, şüphelilerin sahip oldukları araçlar ve gayrimenkullere de el konulmuştur. Ayrıca, şüphelilerin 3. kişiler üzerine kaydettirdikleri 2 lüks araç ve 2 adet arsa üzerinde de tedbir uygulandığı belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında, suç geliri boyutunun tam olarak ortaya çıkabilmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından da detaylı bir araştırma ve rapor tanzim çalışmaları yürütülüyor.