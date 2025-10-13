Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 20 şüpheli adliyede

Rüşvet soruşturmasında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile 20 şüpheli adliyeye sevk edildi; 10 Ekim'deki operasyonda 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 15:50
Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 20 şüpheli adliyede

Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 20 şüpheli adliyede

DÜZELTME

Haber başlığı "Nilüfer Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan eski Başkan Erdem ile 20 şüpheli adliyede" başlığımız, "Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 20 şüpheli adliyede" şeklinde düzeltilmiştir.

BURSA'da yürütülen soruşturma kapsamında, rüşvet, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamalarıyla gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte toplam 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin emniyetteki işlemleri 10 Ekim'de başlatıldı ve sorguları tamamlandı. Soruşturma kapsamında 10 Ekim tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanlar arasında Erdem'in yanı sıra yakınları ve meslek ilişkileri bulunan kişiler yer aldı.

Adliyeye sevk edilenler arasında Turgay Erdem, eşi, kayınbiraderi ile bazı belediye çalışanları, müteahhitler ve yapı denetim firması sahibi ve çalışanları bulunuyor.

Ayrıca, hakkında arama kararı bulunan şüphelilerden birinin yurt dışından ülkeye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanında gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği bilgiye göre, Bursa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi gözaltına alınmış; ayrıca 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bursa'da, "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan...

Bursa'da, "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'da, "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan...

İLGİLİ HABERLER

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon Bilim Festivali'ne 3 Günde Yaklaşık 200 Bin Ziyaretçi
2
İsrail kadın ve çocukları infaz etti: Görüntüler tüm dünyayı ayağa kaldırdı
3
Muğla Bodrum'da Otel Lojmanında Bebeğin Ölümü: Anne Tutuklandı
4
Türk Kızılay Başkanı Yılmaz: Mersin'den 3 Bin Tonluk Gemi Gazze'ye Hareket Ediyor
5
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Eş Zamanlı Okul Afet Tatbikatı
6
Farabi'nin 'Müzik Sanatının Büyük Kitabı' Türkçe Baskısı Tanıtıldı
7
Arap Dünyası BM'nin New York Bildirgesini ve İki Devletli Çözümü Memnuniyetle Karşıladı

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi