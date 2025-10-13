Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 20 şüpheli adliyede

DÜZELTME

Haber başlığı "Nilüfer Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan eski Başkan Erdem ile 20 şüpheli adliyede" başlığımız, "Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 20 şüpheli adliyede" şeklinde düzeltilmiştir.

BURSA'da yürütülen soruşturma kapsamında, rüşvet, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamalarıyla gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte toplam 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin emniyetteki işlemleri 10 Ekim'de başlatıldı ve sorguları tamamlandı. Soruşturma kapsamında 10 Ekim tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanlar arasında Erdem'in yanı sıra yakınları ve meslek ilişkileri bulunan kişiler yer aldı.

Adliyeye sevk edilenler arasında Turgay Erdem, eşi, kayınbiraderi ile bazı belediye çalışanları, müteahhitler ve yapı denetim firması sahibi ve çalışanları bulunuyor.

Ayrıca, hakkında arama kararı bulunan şüphelilerden birinin yurt dışından ülkeye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanında gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği bilgiye göre, Bursa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi gözaltına alınmış; ayrıca 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

