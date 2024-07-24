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Rusya, 13 Japon Vatandaşa Giriş Yasağı Getirdi

Rusya, Japonya'nın yaptırımlarına karşılık olarak 13 Japon vatandaşına giriş yasağı koydu, aralarında Akio Toyoda da var.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:58
Rusya, 13 Japon Vatandaşa Giriş Yasağı Getirdi

Rusya’dan Japonya’ya Yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak 13 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı koyulduğunu duyurdu.

Yasaklı İsimler

Yapılan resmi açıklamada, Rusya’nın Ukrayna'daki özel askeri operasyon sebebiyle Japonya'nın sürdürdüğü yaptırımlara yanıt olarak, Toyota Motor’un Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Akihiko Tanaka ve Rakuten’in kurucusu Hiroshi Mikitani gibi önemli isimlerin de bulunduğu toplam 13 Japon vatandaşı için ülkeye dikiş yasağı getirildiği belirtildi.

Açıklamada Detaylar

Açıklamada, yasaklı 13 Japon vatandaşının isimleri verilirken, bu kararın, Japonya'nın devam eden yaptırımlarıyla bir yanıt niteliği taşıdığı vurgulandı.

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