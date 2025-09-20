Rusya: 3 MiG-31 Estonya hava sahasını ihlal etmedi — Savunma Bakanlığı

Rusya Savunma Bakanlığı, 19 Eylül'de Karelya'dan Kaliningrad'a uçan 3 MiG-31'in Estonya hava sahasını ihlal etmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 01:42
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 01:42
Rusya: 3 MiG-31 Estonya hava sahasını ihlal etmedi — Savunma Bakanlığı

Rusya: 3 MiG-31 Estonya hava sahasını ihlal etmedi — Savunma Bakanlığı

Olayın ayrıntıları ve iki tarafın açıklamaları

Rusya Savunma Bakanlığı, Kaliningrad bölgesine yönelen 3 MiG-31 tipi savaş uçağının Estonya hava sahasını ihlal etmediğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasına göre, uçaklar 19 Eylül tarihinde Karelya bölgesinden Kaliningrad bölgesindeki askeri havaalanına planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Açıklamada uçuşun uluslararası hava sahası kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak yapıldığı vurgulandı.

Bakanlık, uçakların 'objektif gözlemlerle de teyit edildiği üzere' diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmediğini belirtti. Ayrıca 'Rus uçakları uçuş sırasında kararlaştırılan rotadan sapmadı ve Estonya hava sahasını ihlal etmedi' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uçuş rotasının Vaindloo Adası'na 3 kilometreden fazla uzaklıkta, Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan Estonya, 3 Rus MiG-31'in Vaindloo Adası yakınlarında Estonya hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu. NATO ise Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, ittifak tarafından derhal yanıt verildiğini ve uçakların durdurulduğunu açıklamıştı.

Tarafların karşılıklı açıklamaları bölgedeki iddiaları zıt şekilde ortaya koyuyor; olayla ilgili resmi açıklamalar her iki tarafın görüşlerini yansıtıyor.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Silahlı Kavga: Konak'ta 1 Ölü, 6 Yaralı
2
Aydın Nazilli'de Rüşvet Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı
3
Suriye Bayrağı Washington'da Göndere Çekildi
4
New York'ta Panel: Türkiye'nin Uluslararası Adalet Rolü Tartışıldı
5
Bolu'da D-100'de Kaza: Otomobil Park Halindeki 3 Araca Çarptı, 4 Ağır Yaralı
6
Ege Denizi'nde Fırtına Etkisini Sürdürecek
7
Merkez Bankası 2024 PPK kararları açıklandı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek