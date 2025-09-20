Rusya: 3 MiG-31 Estonya hava sahasını ihlal etmedi — Savunma Bakanlığı

Olayın ayrıntıları ve iki tarafın açıklamaları

Rusya Savunma Bakanlığı, Kaliningrad bölgesine yönelen 3 MiG-31 tipi savaş uçağının Estonya hava sahasını ihlal etmediğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasına göre, uçaklar 19 Eylül tarihinde Karelya bölgesinden Kaliningrad bölgesindeki askeri havaalanına planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Açıklamada uçuşun uluslararası hava sahası kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak yapıldığı vurgulandı.

Bakanlık, uçakların 'objektif gözlemlerle de teyit edildiği üzere' diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmediğini belirtti. Ayrıca 'Rus uçakları uçuş sırasında kararlaştırılan rotadan sapmadı ve Estonya hava sahasını ihlal etmedi' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uçuş rotasının Vaindloo Adası'na 3 kilometreden fazla uzaklıkta, Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan Estonya, 3 Rus MiG-31'in Vaindloo Adası yakınlarında Estonya hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu. NATO ise Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, ittifak tarafından derhal yanıt verildiğini ve uçakların durdurulduğunu açıklamıştı.

Tarafların karşılıklı açıklamaları bölgedeki iddiaları zıt şekilde ortaya koyuyor; olayla ilgili resmi açıklamalar her iki tarafın görüşlerini yansıtıyor.