Rusya 653 Dron ve 51 Füzeyle Ukrayna’nın Enerji Altyapısını Hedef Aldı

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği saldırılarda 653 dron ve 51 füze fırlattığını; bunun sonucunda ülkenin 8 bölgesinde enerji ve sanayi altyapısına zarar verildiğini bildirdi.

Saldırı ve etkileri

Ukrayna ordusunun açıklamasına göre, Ukrayna güçleri 585 dron ve 30 füze'yi düşürdü. Saldırılar enerji tesislerinde hasara yol açtı, elektrik kesintilerine neden oldu ve bazı nükleer santraller enerji üretimini düşürmek zorunda kaldı.

Çernihiv, Zaporijya, Lviv ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki enerji ve ısı üretim tesislerinin hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, güneydeki Odesa bölgesinde 9 bin 500 müşterinin hala ısıtma hizmeti alamadığı, 34 bin kişinin ise su temininde sıkıntı yaşadığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında: "Odesa’daki liman tesisleri de saldırıya uğradı. Altyapının bir kısmının enerjisi kesildi ve işletmeciler jeneratörlerden yedek enerjiye geçti. Güvenlik şartlarının izin verdiği yerlerde acil onarım çalışmaları başladı. Enerji şirketleri, tüm müşterilere elektriği mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamak için ellerinden geleni yapıyor"

Kremenchuk ve yerel tepkiler

Ukrayna’nın orta kesiminde bulunan Poltava bölgesindeki sanayi şehri Kremenchuk’un Belediye Başkanı Vitalii Maletskyi, Rus ordusunun gece boyunca altyapıyı hedef aldığını, bu durumun da elektrik ve su kesintilerine yol açtığını söyledi. Maletskyi, şehir hizmetlerinin kesintiye uğrayan bölgelerde elektrik, su ve ısıtmanın yeniden sağlanması için çalıştığını aktararak, "Her şeyi yeniden kuracağız" dedi.

Diplomatik tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, herhangi bir barış çabasını görmezden gelmeye devam ediyor ve bunun yerine enerji sistemimiz ve demiryollarımız dahil kritik sivil altyapıya saldırıyor. Bu, Ukrayna’yı güçlendirmek ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için alınacak kararların geciktirilemeyeceğini gösteriyor. Hele ki bunu barış süreci bahanesiyle yapmak hiç mümkün değil" ifadelerini kullandı.

