Rusya'dan AB'ye Sert Eleştiriler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'daki çatışmaların sürmesine yönelik çabalarını sert bir dille eleştirdi. Zaharova, "Ukrayna krizinin çözümü, Batılı liderlerin ve onları destekleyen Amerikalıların çıkarlarına hizmet etmiyor," dedi.

Ukrayna'daki Durum ve Seçim Adayları

Zaharova, Moskova'da gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında, ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın, Ukrayna krizini çözme niyetiyle yaptığı açıklamaların önemine değindi. Zaharova, "Statüsü ne olursa olsun, barışçıl çözümler sunan herkese teşekkür ediyoruz. Ancak, Batılıların çoğu, anormal yönlerde hareket etmeye karar veriyorlar," dedi.

AB'nin Tutumu ve Silah Sevkiyatları

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Ukrayna meselesinin Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle öncelik kazanmadığı açıklamalarını değerlendiren Zaharova, "AB, Ukrayna'daki çatışmaların sürmesi için tüm çabalarını ortaya koyuyor. Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapıyor, maddi destek sağlıyor ve Ukraynalı askerlere eğitim veriyor," ifadelerine yer verdi.

İngiltere ve Norveç'in Davranışları

Zaharova, İngiltere'nin Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına saldırılar düzenlendiği yönündeki iddialarını da yanıtlayarak, "İngiltere, Karadeniz koridorunu kullanarak Ukrayna'ya silah gönderiyor," açıklamasında bulundu. Ayrıca, Norveç'in Rusya'ya karşı düşmanca bir politika izlediğini ve ülkede yabancı üslerin konuşlandırılması yönündeki adımlarına dikkat çekti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nın Ziyareti

Zaharova, ayrıca Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui'nin Moskova'ya planlı bir resmi ziyaret gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.