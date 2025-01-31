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Rusya, ABD ile Doğrudan Diyaloğun Yeniden Başlatılmasını Talep Ediyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD ile siyasi düzeyde doğrudan diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:34
Rusya, ABD ile Doğrudan Diyaloğun Yeniden Başlatılmasını Talep Ediyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile siyasi düzeyde doğrudan diyaloğun yeniden başlatılmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Ryabkov, "Diyaloğa ve en acil konuları istişare etmeye hazırız," açıklamasında bulundu.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Ryabkov, Rusya'nın ABD ile olan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme olasılığına ilişkin henüz bir gelişme olmadığını belirtti.

Ryabkov, "Washington'dan acil konularla ilgili gelen sinyalleri çok dikkatli takip ediyoruz. Tüm bu sinyaller önemli ve dikkatimizde," ifadelerini kullanarak, direkt bir diyalog kurulmadığı sürece ilişkilerdeki durgunluğun devam edeceğini vurguladı.

Bu durumun kendileri için uygun olmadığını belirten Ryabkov, "Diyaloğun karşılıklı saygı ve çıkarlarımızın dikkate alınması bazında başlatılması gerekiyor," dedi.

Ayrıca, Rusya'nın ABD'ye atadığı büyükelçi için Washington tarafından henüz agreman alınmadığını kaydeden Ryabkov, "Agremanla ilgili gelişme yok. Beklemedeyiz. Washington'dan olumlu karara dair sinyaller duymak istiyoruz," ifadelerini kullandı. Ryabkov, "Amerika tarafının da devletler arasında tüm iletişim mekanizmalarının çalışmasına ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu konuya dikkat vermeye çağırıyoruz," şeklinde konuştu.

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