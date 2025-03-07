Rusya, ABD ile Silah Kontrolü İhtiyacını Vurguladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile silah kontrolü ve stratejik istikrar konularında diyaloğa ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi. Peskov, Moskova’daki basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD ile istişarelerde Avrupa’nın sahip olduğu nükleer cephaneyi de dikkate almak lazım" ifadesini kullandı.

Savaş Başlıklarının Ardı Ardına Gelmesi

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanma görüşmeleri başlatma isteğine değinerek, "Bu konu gündemimizde. Rusya ile ABD arasında silah kontrolü, özellikle de stratejik istikrar konusunda diyaloğa ihtiyaç var. Bu diyalog, hem ikili ilişkiler hem de uluslararası güvenlik açısından önem taşımaktadır" dedi.

Avrupa’nın Nükleer Kapasitesi Önemli

Gündemdeki konulara ilişkin konuşan Peskov, bazı Avrupa ülkelerinin de nükleer silaha sahip olduğunu hatırlatarak, "ABD ile istişarelerde Avrupa’nın sahip olduğu nükleer cephaneyi de dikkate almak lazım. Bu konu, özellikle (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron) Macron’un, Avrupa'nın güvenliği için Fransız nükleer kapasitesini kullanma planlarıyla daha güncel hale geldi" şeklinde değerlendirdi.

Çin ile Diyalog Genişletme Vurgusu

Peskov, Çin ile stratejik istikrar konusunda da diyaloğu genişleteceklerini belirtti.

Avrupa'nın Askerileşmesine Karşı Önlemler

Peskov, Avrupa’nın askeri sanayi sektörünü güçlendirme planlarını endişe verici bulduğunu ifade etti. "Avrupa Birliği, Rusya’yı en büyük düşmanı olarak görüyor. Bu nedenle bu süreci dikkatle takip ediyoruz. Avrupa’nın askerileştirilmesi, Rusya’ya karşı. Güvenliğimizi sağlamak için gerekli önlemleri almak zorunda kalabiliriz. Avrupalı ülkelerin askeri söylemi, Ukrayna meselesinin barış yoluyla çözülmesine yönelik girişimlerle çelişiyor" dedi.

Ukrayna ile Müzakere İhtimalleri

Peskov, Ukrayna krizinin çözümü için ABD ile temaslarının sürdüğünü belirtirken, Rusya’nın Ukrayna konusundaki müzakereler için özel temsilcisini henüz belirlemediğini açıkladı. Peskov, İstanbul’da sağlanan anlaşmaların müzakereler için bir başlangıç noktası olabileceğini dile getirdi. "Rusya’nın kendi çıkarları var. Güvenliğimizi sağlamak zorundayız. Bunun için (Ukrayna’da) özel askeri operasyonu sürdürüyoruz. Elbette hedeflerimize siyasi diplomatik yöntemlerle ulaşılması tercih edilir ancak Ukrayna diyaloğu reddediyor" ifadeleriyle durumu özetledi.

Suriye’de Güvenlik Önlemleri

Suriye ordusu ile devrik rejim güçleri arasında yaşanan çatışmalara da değinen Peskov, Suriye'deki askeri üslerde bulunan Rus askerlerinin güvenliğinin gerekli şekilde sağlandığını bildirdi.