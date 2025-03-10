Rusya: ABD'nin Barış Mesajı, Zelenskiy Yönetimi Tarafından Ciddiye Alınmalı

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Ukrayna'nın barış arzusunu görmek istediğini belirtti ve Zelenskiy yönetiminin niyetinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:32
Rusya: ABD'nin Barış Mesajı, Zelenskiy Yönetimi Tarafından Ciddiye Alınmalı

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Barış Vurgusu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin de dahil olduğu herkesin Ukrayna'nın barışı arzuladığını görmek istediğini dile getirdi. Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yönetiminin barış isteyip istemediğinin belirlenmesi gerektiğini belirterek, sürecin ciddiyetine dikkat çekti.

İkili İlişkilerde Dönüşüm Süreci

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine atıfta bulunarak, bu görüşmenin ikili ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı. "Uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor, ancak iki lider bu konuda siyasi irade gösterdi," ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'daki Müzakerelere Dair Beklentiler

Peskov, Suudi Arabistan'da yarın gerçekleşecek müzakerelere ilişkin olarak, Rusya’nın değil, ABD'nin bu süreçte ne beklediğinin önemli olduğunu ifade etti. "ABD, Ukrayna'nın barışı arzuladığını çeşitli düzeylerde dile getirdi. Herkes bunun farkında ve Zelenskiy yönetiminin barış isteğinin belirlenmesi gerekiyor," dedi.

İran ile Müzakereler ve Suriye'deki Şiddet

Peskov, İran'ın nükleer faaliyetlerine değinerek, karşılıklı saygıya dayalı yapıcı müzakerelerin önemli olduğunu ifade etti. İran'ın dış politikada bağımsız bir yaklaşım sergilediğini belirten Peskov, Suriye'de yaşanan şiddetin kendilerini derinden endişelendirdiğini vurguladı. Peskov, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların da bu durumdan kaygı duyduğunu bildirdi.

Ayrıca, Rusya’nın Kursk bölgesinin Ukraynalı askerlerden arındırılacağını ve gerekli adımların atıldığını belirtti.

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