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Rusya: ABD'nin Eylemleri Orta Doğu'daki Şiddeti Tetikliyor

Rusya, ABD'nin Orta Doğu'daki şiddeti artırdığını ve Gazze'deki durumu kötüleştirdiğini öne sürdü.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:45
Rusya: ABD'nin Eylemleri Orta Doğu'daki Şiddeti Tetikliyor

Rusya'dan Sert Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin eylemlerinin Orta Doğu'da ve dünya genelinde artan şiddetin temel nedeni olduğunu ifade etti. Bu açıklama, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze Şeridi ile ilgili acil ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesinin ardından geldi.

Gazze'deki Kurban Sayıları Üzerine

Açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda yaşamını yitiren Filistinli sayısının 44 bine, yaralı sayısının ise 104 bine ulaştığı belirtilerek, "Washington, Gazze'deki kanın korkunç şekilde dökülmesini durdurma imkanını bir kez daha reddetti." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Barış Çabaları

Rusya, BMGK ve diğer uluslararası platformlarda, Gazze'de ateşkes sağlanması ve çatışmaların genişlemesini önlemeye yönelik girişimlerini sürdüreceğini vurguladı. Bakanlık, Orta Doğu'da uluslararası hukuk çerçevesinde kalıcı ve uzun vadeli barış ile güvenliğin sağlanması için çaba göstereceğini açıkladı.

ABD'nin Dördüncü Veto Kararı

Dün, BMGK'de yapılması planlanan Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısı, ABD tarafından dördüncü kez veto edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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