Rusya'nın İddiaları

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD hükümetinin Gürcistan'da düzenlenecek olan parlamento seçimlerinde bir "renkli devrim" planlamakta olduğunu iddia etti.

Parlamento Seçimleri ve Protesto Tehdidi

SVR tarafından yayımlanan açıklamada, Gürcistan'da 26 Ekim'de gerçekleştirilecek olan parlamento seçimleri öncesinde ABD'nin durumu hoş karşılamadığı savunuldu. Açıklamada, "Amerikalılar, Gürcistan'da bir renkli devrim düzenlemeyi hedefliyor. Seçimlerde hile yapıldığına dair kanıtlar ileri sürülerek, protestolarla hükümet değişikliği talep edilecek," ifadelerine yer verildi.

Olası Zor Kullanım ve Destek

Bunun yanı sıra, protesto gösterilerinin etkili bir şekilde bastırılması için kolluk kuvvetlerinin kışkırtılacağı vurgulandı. SVR, Washington’un seçim sonrası protestoları desteklemek için genç muhalefet gruplarına ek maddi yardım sağlamayı planladığını öne sürdü.

Gürcü Hayali Partisi'nin Durumu

Açıklamada, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin seçimlerde halkın güvenini kazanma potansiyeline sahip olduğu belirtildi. Ancak, bu partinin seçim zaferinin engellenmek istendiği ve ABD'nin Gürcistan'a yönelik baskılarını artırarak bazı bireylere yaptırımlar getirmeye hazırlık yaptığı kaydedildi.