Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya İzin Vermesi Gerginlikte Yeni Bir Döneme İşaret Ediyor

Kremlin'den Kritik Açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını hedef alması için izin vermesinin, gerginlikte yeni bir aşama olduğunu bildirdi. Peskov, bu durumun Amerikalıların Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini köklü bir biçimde değiştirdiğini ifade etti.
Gözden Geçirilmesi Gereken Açıklamalar
Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin haberlerinin dikkate alındığını vurgularken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulundu. ‘‘Bu açıklamaları yeniden gözden geçirmenizi tavsiye ederim’’ dedi.
Gerginliğin Yeni Boyutları
Peskov, eğer ABD'nin bu kararının Kiev yönetimine iletildiği doğruysa, bunun Washington'un meselelere müdahil olması açısından gerginlikte yeni bir durum olduğunu ifade etti. Rusya’nın bu konudaki yaklaşımının anlaşılır olduğunu belirten Peskov, Batı'nın bu sinyalleri aldığını düşündüklerini aktardı.
Tehlikeli Bir Gelişme
Peskov, bu kararın tehlikeli olduğunu vurgulayarak, ‘‘Amerikalıların Ukrayna'daki çatışmalara müdahil olma biçimini kökten değiştirecektir’’ değerlendirmesinde bulundu.
Çatışmaların Dondurulmasına Yanıt
Ayrıca Peskov, Ukrayna’daki çatışmaları dondurma yönündeki tekliflere de değinerek, “Temas hattında çatışmaların dondurulması, Rus tarafı için kabul edilemez” ABD basınında, Joe Biden yönetiminin, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından, Kiev'e temin edilen uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) Rus topraklarında kullanılmasına izin verdiğine dair haberler yer aldı. Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliği zirveye taşıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nda 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırısının NATO ve ABD'nin savaşa katılması anlamına geleceğini ve buna bağlı olarak gerekli tedbirlerin alınacağını belirtmişti. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Son Durum
Putin'in Uyarısı
ABD basınında, Joe Biden yönetiminin, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından, Kiev'e temin edilen uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) Rus topraklarında kullanılmasına izin verdiğine dair haberler yer aldı. Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliği zirveye taşıyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nda 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırısının NATO ve ABD'nin savaşa katılması anlamına geleceğini ve buna bağlı olarak gerekli tedbirlerin alınacağını belirtmişti.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.