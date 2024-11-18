Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya İzin Vermesi Gerginlikte Yeni Bir Döneme İşaret Ediyor

Kremlin'den Kritik Açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını hedef alması için izin vermesinin, gerginlikte yeni bir aşama olduğunu bildirdi. Peskov, bu durumun Amerikalıların Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini köklü bir biçimde değiştirdiğini ifade etti.

Gözden Geçirilmesi Gereken Açıklamalar

Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin haberlerinin dikkate alındığını vurgularken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulundu. ‘‘Bu açıklamaları yeniden gözden geçirmenizi tavsiye ederim’’ dedi.

Gerginliğin Yeni Boyutları

Peskov, eğer ABD'nin bu kararının Kiev yönetimine iletildiği doğruysa, bunun Washington'un meselelere müdahil olması açısından gerginlikte yeni bir durum olduğunu ifade etti. Rusya’nın bu konudaki yaklaşımının anlaşılır olduğunu belirten Peskov, Batı'nın bu sinyalleri aldığını düşündüklerini aktardı.

Tehlikeli Bir Gelişme

Peskov, bu kararın tehlikeli olduğunu vurgulayarak, ‘‘Amerikalıların Ukrayna'daki çatışmalara müdahil olma biçimini kökten değiştirecektir’’ değerlendirmesinde bulundu.

Çatışmaların Dondurulmasına Yanıt