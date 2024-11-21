Rusya: ABD Polonya Üssü Nükleer Tehlike Seviyesini Artırıyor

Rusya'dan Sert Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Polonya’da kurduğu askeri üssün, nükleer tehlike seviyesini artırdığını belirterek, bu durumun stratejik istikrarı ciddi şekilde baltaladığını ifade etti.

G20'nin Ukrayna Savaşı Çağrısı

Zaharova, Moskova'daki haftalık basın toplantısında, G20'nin Ukrayna'daki savaşı durdurma çağrısına ilişkin soruları yanıtladı. Bu çağrının, Rus uzmanları tarafından hazırlandığını vurguladı.

Zaharova, "Halklar arasındaki barışçıl ve dost ilişkilerin desteklenmesi adına, Birleşmiş Milletler'in tüm ilkelerine uygun kapsayıcı ve kalıcı barış çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

NATO'nun Ukrayna'ya Müdahale Endişesi

NATO birliklerinin Ukrayna'ya gönderilme ihtimali hakkında konuşan Zaharova, bunun, İttifakın Rusya’ya karşı savaş açması anlamına geleceğini ve böyle bir durumun tüm dünya için büyük felaketler doğurabileceğini ifade etti.

Polonya'daki Amerikan üssünün faaliyete geçtiğine dikkat çeken Zaharova, ABD'nin bu üssü inşa etme çabasının Rusya'nın güvenlik endişelerini hiçe saymakla eşdeğer olduğunu belirtti.

Stratejik İstikrarsızlık ve Tehlikeler

Zaharova, "Bu, Amerikalıların ve NATO'nun, stratejik alanlarda istikrarsızlaştırıcı eylemleri için bir kışkırtıcı adım. Stratejik istikrarı baltalayan bu durum, doğal olarak nükleer risklerin artmasına neden oluyor" diye konuştu.

NATO'nun Moldova Planları

Bunun yanı sıra, NATO'nun Moldova'yı Ukrayna'nın lojistik üssü haline dönüştürme çabasında olduğunu bildirdi.

Balistik Füze Saldırısı Üzerine Telefon Görüşmesi

Basın toplantısı sırasında Zaharova’ya gelen bir telefon çağrısında, Yujmaş fabrikasına yönelik balistik füzeli saldırılar hakkında herhangi bir yorum yapmaması talep edildiği duyuldu. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun bu sabahki hava saldırılarında kıtalar arası balistik füzeler kullandığını bildirdi.

Yujmaş fabrikası, Ukrayna'nın Dnipro kentinde yer almakta ve roket ile uzay teknolojileri alanında faaliyette bulunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.