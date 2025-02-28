Rusya, ABD'ye Atadıkları Büyükelçi İçin Agreman Aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'ne atadıkları büyükelçi için Washington tarafından agreman verildiğini resmi olarak duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile ABD heyetleri arasında ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu ele almak üzere İstanbul'da dün bir toplantı düzenlendiği hatırlatıldı. Toplantıya, Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev ve ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter katıldı.

Açıklamada, "Amerikan tarafı toplantıda, Dışişleri Bakanlığının Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev'in Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak atanmasına dair agremanı nota ile birlikte teslim etti. Darçiyev, en kısa zamanda Washington'a gidecek," ifadelerine yer verildi.

Rus ve ABD heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği müzakerelerde, her iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesi hedeflendi. Bakanlık, diplomatik misyonların faaliyetlerinin kesintisiz olarak finanse edilmesi ve diplomatların görevlerini yerine getirmeleri için uygun koşulların yaratılması adına ortak adımlar atılacağını da duyurdu.