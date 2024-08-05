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Rusya, Alman Vakfını Faaliyetleri İstenmeyen Kuruluş İlan Etti

Rusya, Konrad Adenauer Vakfı'nı 'istenmeyen kuruluş' olarak tanımlayarak, faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 18:48
Rusya, Alman Vakfını Faaliyetleri İstenmeyen Kuruluş İlan Etti

Rusya Başsavcılığı'ndan Konrad Adenauer Vakfı'na Yönelik Harekete Geçildi

Rusya Başsavcılığı, Almanya merkezli Konrad Adenauer Vakfı'nı, 'Rus topraklarında faaliyetleri istenmeyen kuruluş' olarak ilan etti. Başsavcılık, açıkladığı gerekçelerde vakfın, Rusya'nın iç ve dış politikasını hedef alan kışkırtıcı bilgileri yaydığını belirtti.

Gerilim Yaratan Eylemler

Açıklamada ayrıca, vakfın, Rusya ile Batı arasındaki gerilimin artmasına neden olan eylemlerde bulunduğu ifade edilerek, bu tür faaliyetlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Diğer İstenmeyen Kuruluşlar

Rusya Adalet Bakanlığı, yalnızca Konrad Adenauer Vakfı'nı değil, aynı zamanda Fransa'ya ait Kafkas Hakları Konfederasyonu, İsveç'teki EF Education First uluslararası dil okulu ve Polonya'nın Fundacja OSTMOST vakfını da 'faaliyetleri istenmeyen kuruluşlar' listesine dahil etti.

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