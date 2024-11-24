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Rusya-Antalya Seferinde Uçak Motorunda Yangın Çıktı

Rusya-Antalya seferini yapan uçakta iniş sırasında motor bölümünde yangın çıktı, yolcular güvenle tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 23:33
Rusya-Antalya Seferinde Uçak Motorunda Yangın Çıktı

Yangın İniş Sırasında Gerçekleşti

Antalya Havalimanı'nda bugün yaşanan olayda, Azimuth Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen Rusya-Antalya seferini yapan uçağın sol motor kısmında iniş sırasında yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye hızla müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Güvenli Tahliye Sağlandı

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, yaptığı açıklamada, uçağın içinde bulunan 87 yolcu ve 4 mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini belirtti. Seyitoğlu, “Ölü ya da yaralı yok. Ekiplerimiz hızla müdahale ederek yangını söndürdü” dedi.

Ayrıca, pistin normale dönmesine kadar diğer uçakların farklı havalimanlarına yönlendirildiği bilgisini de paylaştı. Olay anının ardından Antalya Havalimanı’nda güvenlik önlemleri de artırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rusya-Antalya seferini yapan uçağın motor bölümünde Antalya Havalimanı'na iniş sırasında yangın...

Rusya-Antalya seferini yapan uçağın motor bölümünde Antalya Havalimanı'na iniş sırasında yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Rusya-Antalya seferini yapan uçağın motor bölümünde Antalya Havalimanı'na iniş sırasında yangın...

Rusya-Antalya seferini yapan uçağın motor bölümünde Antalya Havalimanı'na iniş sırasında yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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