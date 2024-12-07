Rusya, Astana Formatında Suriye Çatışmalarının Durdurulması İçin Çağrıda Bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine bağlılıklarını yineledi. Lavrov, "Çatışmaların derhal durdurulması ve Suriye yönetimi ile yasal muhalif güçler arasında diyaloğun başlatılması çağrısında bulunduk." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forumu'nda bu ifadeleri kullandı. Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Lavrov, "Heyet Tahrir Şam'ın, Suriye'nin egemenliğini ihlal etmesine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararını çiğnemesine izin verilmesi kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Lavrov, 2018 ve 2020'de yapılan iki öncelikli anlaşmanın, Heyet Tahrir Şam'ın İdlib'de etkisini artırmaması ve bu bölgeden çıkması gerektiğini hatırlatarak, "Bu anlaşmalar uygulanmadı ve böylece etkisini yitirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'daki olaylardan ABD'yi sorumlu tutan Lavrov, bu ülkenin bölgede etkisini artırmaya çalıştığını belirterek, "Heyet Tahrir Şam gibi terör gruplarının jeopolitik hedefler doğrultusunda kullanılmasına karşıyız." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Lazkiye ilinde bulunan Hmeymim Hava Üssü ile ilgili bilgi veren Lavrov, burada yer alan Rus Hava Kuvvetleri birliklerinin Suriye ordusuna destek sağladığını kaydetti. Ayrıca, Rus gemilerinin Tartus Limanı'ndan ayrıldığına dair iddialarla ilgili, "Akdeniz'de tatbikat yapılıyor." yorumunu yaptı.

Bakan Lavrov, toplantıda Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını yineleyerek, çatımalı durumu durdurma ve Suriye yönetimi ile yasal muhalif güçler arasında diyaloğun başlatılması gerektiğini vurguladı. BMGK'nin 2254 sayılı kararının uygulanmasının elzem olduğuna dikkat çeken Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye konusunda mutabık kaldıkları konularda adımlar atmayı sürdüreceğini belirtti.

Türkiye'nin Suriye'deki rolünü değerlendiren Lavrov, "Türkler, etkili bir rol oynuyorlar. Sınır güvenliği açısından endişeliler." dedi. Ayrıca, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini ve bu konuda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.