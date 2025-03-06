Rusya: Avrupa Bayrakları Altında Askeri Birlikler Kabul Edilemez

Mariya Zaharova: Avrupa Bayrakları Altında Askeri Birlikler Kabul Edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'da Avrupa bayrakları altında askeri birliklerin konuşlandırılmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Ukrayna meselesinin nihai çözümüne ilişkin ciddi anlaşmalara ihtiyaç var. Çatışmalara ara verilmesi kabul edilemez." dedi.

Basın Toplantısında Kritik Değerlendirmeler

Zaharova, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında ABD ile Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunu istişare etmediklerini belirtti. "Yaptırım konusunu istişare etmiyoruz ve bu konuyu dile getirmiyoruz. Bu yaptırımları uygulayan biz değiliz. Bu yaptırımlar ilk önce uygulayanlara zarar veriyor. Birleşmiş Milletlerde kabul edilmeyen yaptırımlar gayrimeşru." şeklinde konuştu.

Ukrayna Krizinin Müzakere Süreci

Ayrıca Zaharova, ABD ile Ukrayna krizi hakkında müzakerelere değinerek, "Krizin barışçıl çözümü, kapsamlı ve uzman düzeyinde ayrıntılarının istişare edilmesi gerektiriyor. Amerikan yönetiminin, müzakere sürecini başlatmak için temsilci atamasını ve müzakere ekibini oluşturmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Macron'un Açıklamaları ve Avrupa'nın Tutumu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Avrupa güvenliği ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Zaharova, "Bunlar, bir takım sahte tezler. Macron'un, Ukrayna krizinin temel nedenlerinden birinin, Batı'nın Rus çıkarlarını kasıtlı olarak hiçe saymasında yattığını anlamaması mümkün değil." dedi. Avrupa ülkelerinin krizin barışçıl çözümüne karşı çıktığını ifade eden Zaharova, Fransa ve İngiltere'nin çatışmaları geçici olarak durdurma çabası içinde olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın Güvenlik Garantileri

Zaharova, Ukrayna'nın güvenlik garantilerini kendi başına sağlayabileceğini vurguladı ve "Ukrayna, 1990 tarihli Kuruluş Bildirgesi'nde yer alan devlet temellerine dönerek bunu yapabilir." şeklinde konuştu. Ayrıca, Almanya'nın Ukrayna destekli Rus Gönüllü Kolordusu’nun (RDK) faaliyetlerine göz yumduğunu belirterek bu konudaki riskleri değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Filistin-İsrail Barış Süreci ve Gazze Planı

Arap Birliği’nin 4 Mart'ta gerçekleştirdiği zirveye de değinen Zaharova, Gazze'deki barış sürecinin önemine dikkat çekti. "Mevcut sorunların çözülmesi ve nihai statünün belirlenmesi amacıyla Filistin ile İsrail arasında barış sürecinin yeniden başlatılması gerekiyor." diyerek, iki devletli çözüm için her türlü girişimi desteklemeye hazır olduklarını vurguladı.

Ukrayna'nın TürkAkım'a Yönelik Saldırıları

Ukrayna'nın TürkAkım doğal gaz boru hattına düzenlediği saldırılara dikkat çeken Zaharova, Avrupa Birliği'nin bu konudaki sessizliğinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "AB, enerji altyapısının tehlikede olduğunu kabul etmemektedir." ifadelerini kullandı.

Son Olaylar ve Fransız Vatandaşları

Son olarak, Rusya’nın Marsilya Başkonsolosluğu'nda meydana gelen patlamayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zaharova, iki Fransız vatandaşının yakalanmasına ve mahkeme kararına da tepki gösterdi. Fransa yönetimini, Rus diplomatların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaya çağırdı.