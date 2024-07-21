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Rusya, Barents Denizi'nde ABD bombardıman uçaklarına karşı 2 jet kaldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi üzerinde ABD'ye ait 2 adet B-52H bombardıman uçağı tespit etmeleri üzerine Rus Mig-29 ve Mig-31 savaş...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 18:04
Rusya, Barents Denizi'nde ABD bombardıman uçaklarına karşı 2 jet kaldırdı Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi üzerinde ABD'ye ait 2 adet B-52H bombardıman uçağı tespit etmeleri üzerine Rus Mig-29 ve Mig-31 savaş uçaklarını kaldırdıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barents Denizi üzerindeki Rus hava sahası kontrol araçlarının, Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit ettiği belirtildi.

Hava hedefinin kimliğini öğrenmek ve devlet sınırının ihlalini önlemek amacıyla Rus hava savunma güçlerine ait Mig-29 ve Mig-31 savaş uçaklarının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Rus savaş uçaklarının mürettebatı, hava hedefinin ABD Hava Kuvvetlerine ait bir çift B-52H stratejik bombardıman uçağı olduğunu belirledi. Rus savaş uçakları yaklaşırken, Amerikan stratejik bombardıman uçakları Rusya Federasyonu devlet sınırından geri döndü." ifadelerine yer verildi.

Rus uçaklarının güvenli şekilde kendi havaalanlarına döndüğü ve sınırın ihlal edilmesine izin vermediği aktarılan açıklamada, "Rus savaş uçaklarının uçuşu, tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara ve güvenlik önlemlerine tam olarak uygun olarak gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

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