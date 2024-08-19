Rusya Barış Tekliflerini İptal Etmedi, Müzakereler Askıya Alındı

Rusya: Barış Teklifleri Hala Geçerli

Kremlin'in Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna'ya sunulan barış tekliflerinin geçerliliğini koruduğunu ancak mevcut koşullar nedeniyle müzakerelerin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

Açıklamalar Bakü'de Yapıldı

Uşakov, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen bir basın toplantısında, August ayının başlarında Ukrayna birliklerinin Kursk bölgesine girdiğini hatırlatarak, "Bu aşamada, söz konusu macera dikkate alındığında müzakereleri sürdüremeyeceğiz. Ancak, barış teklifimiz hala yürürlükte," şeklinde konuştu.

Müzakere İhtimali Olmadığını Vurguladı

Kremlin sözcüsü, "Halihazırda müzakere yapmak uygun değil. Ukrayna'nın Kursk'a girişiyle birlikte durum gerilimi artırdı," dedi.

Zaharova'nın Açıklamaları

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, The Washington Post'ta çıkan bir habere yanıt vererek, "Kiev ve Moskova arasında herhangi bir müzakere süreci olmadığını," vurguladı. Zaharova, böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Çatışmalar Devam Ediyor

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya topraklarını ihlal etmesiyle başlayan çatışmalar, iki ordu arasında yoğun bir şekilde sürmekte. Şu anda her iki taraf arasında tansiyon giderek artıyor.