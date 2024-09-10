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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in Özbekistan Ziyareti

Mişustin, Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile ticaret ve işbirliği konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:36
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in Özbekistan Ziyareti

Rusya Başbakanı Özbekistan'da Resmi Temaslarda Bulundu

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, resmî ziyaret amacıyla Özbekistan'a geldi ve burada Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

İşbirliği Vurgusu

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Mişustin'i kabulünde, Rusya ile Özbekistan arasındaki işbirliğinin pekiştirilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, iki ülke arasındaki göçmen meseleleri ve kültürel işbirliğinin daha verimli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

İki Ülkenin İlişkileri Geliştirilmekte

Mişustin, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamlarını iletti. Özbekistan ile ilişkilerin geliştirileceği mesajlarını verdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki çok yönlü işbirliğinin artırılması ve Mayıs 2023'teki Putin ziyaretinde imzalanan mutabakatların hayata geçirilmesi ele alındı.

Ticari Hacim ve Gelecek Hedefleri

Toplantıda Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Rusya'nın özbek ekonomisindeki rolünü belirterek, ticaret hacminin son 7 yılda 2,5 kat arttığını ve 2023 yılı itibarıyla 10 milyar doları aştığını kaydetti. Ayrıca, iki ülke liderleri 2030 yılına kadar bu rakamı 30 milyar dolara çıkarma hedefini belirlediklerini anımsattı.

Karşılıklı İşbirliğine Hazırlık

Aripov, Özbekistan’ın Rusya ile yapıcı ve çok taraflı işbirliğine her zaman hazır olduğunu ifade etti. Mişustin ise Özbekistan’ı güvenilir bir ortak olarak adlandırdı ve iki ülke ilişkilerinin eşitlik ve karşılıklı saygı esasına dayandığını belirtti. Özbek ekonomisine yatırım yapmanın önemini vurgulayan Mişustin, enerji alanındaki işbirliklerinin başarılı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

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