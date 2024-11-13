DOLAR
34,36 0,07%
EURO
36,57 -0,08%
ALTIN
2.883,9 -0,4%
BITCOIN
3.017.419,07 1,96%

Rusya Başbakanı Mişustin ve BM Genel Sekreteri Guterres Bakü’de Görüştü

Mişustin ve Guterres, Bakü'de iklim konferansı çerçevesinde önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:28
Rusya Başbakanı Mişustin ve BM Genel Sekreteri Guterres Bakü’de Görüştü

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldi. Bu görüşme, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında gerçekleşti.

Mişustin, görüşmede, küresel sorunlar ve tehditlerin çözümü için BM’nin etkinliğini artırmanın önemini vurgulayarak, "Rusya, örgütün uluslararası hukukun üstünlüğü, tüm devletlerin egemenliğine ve karşılıklı çıkarlarına saygı temelinde adil, çok kutuplu bir dünyanın oluşturulmasına yapıcı katılımını desteklemektedir," dedi.

Rusya Başbakanı, görüşmede ayrıca ABD’nin Rus yetkililere yönelik uyguladığı "yasa dışı vize kısıtlamalarını" eleştirerek, bu tutumun Rus temsilcilerin
BM nezdindeki çalışmalarına olumsuz etki yaptığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaraylı Yiğit'in Bağışladığı Organlar 4 Çocuğa Hayat Verecek
2
Tunceli'de Atış Eğitiminde Kaza: Bir Polis Şehit Oldu
3
Diyabetli Hastalar İçin İyi Haber: İnsülin Pompası SGK Kapsamına Alınabilir
4
Ankara'da MIKTA Paneli: Küresel Yönetişimin Geleceği Tartışıldı
5
Mirasımız Kudüs Derneği, 'Türkiye'de Kudüs Algısı' Araştırmasını Açıkladı
6
TBMM Karma Komisyonu, Kamu Denetçilerini Seçti
7
TİHEK'ten Ayrımcılık Cezası: Tesettür Mayo Yasağına Son

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir