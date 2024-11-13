Rusya Başbakanı Mişustin ve BM Genel Sekreteri Guterres Bakü’de Görüştü

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldi. Bu görüşme, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında gerçekleşti.

Mişustin, görüşmede, küresel sorunlar ve tehditlerin çözümü için BM’nin etkinliğini artırmanın önemini vurgulayarak, "Rusya, örgütün uluslararası hukukun üstünlüğü, tüm devletlerin egemenliğine ve karşılıklı çıkarlarına saygı temelinde adil, çok kutuplu bir dünyanın oluşturulmasına yapıcı katılımını desteklemektedir," dedi.

Rusya Başbakanı, görüşmede ayrıca ABD’nin Rus yetkililere yönelik uyguladığı "yasa dışı vize kısıtlamalarını" eleştirerek, bu tutumun Rus temsilcilerin

BM nezdindeki çalışmalarına olumsuz etki yaptığını belirtti.

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