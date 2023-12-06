Rusya Başkanı Putin bomba yüklü savaş uçakları eşliğinde BAE'ye gitti!

Vladimir Putin, Körfez ülkelerini ziyaret etmek üzere hareket etti. Ancak, Ukrayna'ya yönelik saldırılar nedeniyle hakkında uluslararası bir yakalama kararı bulunması dikkat çekti. Putin'in turu sırasında, füzelerle donatılmış dört adet Su-35 savaş uçağının eşlik ettiği öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoya göre, Putin'in seyahat ettiği devlet başkanlığı uçağına eşlik etmek üzere savaş uçakları da kalkışa geçti.

Putin'in uçağının her iki yanında ikişerli gruplar halinde konumlandırılan Su-35S model savaş uçaklarının, havadan havaya hedefleri vurabilme yeteneğine sahip R-73 ve R-77 füzeleri taşıdığıyla dikkat çekti. Rus savaş uçakları, Abu Dabi'ye varana kadar Putin'in yolculuğuna eşlik etmeye devam ettiği görülüyor. Bu durum, Putin'in bölgedeki ziyareti sırasında güvenlik önlemlerinin yüksek olduğunu ve ciddi bir askeri destekle gerçekleştirildiğini gösteriyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çeşitli sınıflardaki standart havacılık silahlarına sahip Su-35S'lerin uluslararası uçuş sırasında devlet başkanlığı uçağına hava desteği sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, uçakların şiddetli yağmur ve sert rüzgarların etkili olduğu zorlu hava koşullarında bir havaalanından kalktığına vurgu yapılarak, savaş uçaklarının birinci sınıf pilotlar tarafından kullanıldığı belirtiliyor.